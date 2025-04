Incubo Inzaghi, un altro BIG salta Inter-Roma

Gara tostissima al Dall’Ara tra Bologna e Inter, come da previsioni della vigilia. Le due squadre hanno dato vita a una sfida ad alto tasso di intensità e fisicità, che in casa nerazzurra avrà ripercussioni importanti anche sul prossimo match di campionato.

Dopo la squalifica per ammonizione nel primo tempo, ne è arrivata un’altra nella ripresa. A rimediare un giallo pesante è stato Alessandro Bastoni, per fallo su Ndoye. Il difensore nerazzurro era diffidato e, pertanto, salterà Inter-Roma di sabato prossimo per squalifica.