Sorteggio ottavi Champions League di Nyon, tutte le info su data e orario

Nei prossimi due giorni si terranno gli ultimi match dai quali verrà fuori il quadro definitivo delle 16 squadre qualificate agli ottavi della Champions League 2023/24. In questo articolo, dunque, andremo a ripassare tutte le informazioni utili su dove seguire i sorteggi di Nyon e sulle squadre che hanno già strappato il pass per il prossimo turno.

Champions League 2023/24: le squadre qualificate agli ottavi

In attesa di assistere all’ultima giornata della fase a gironi, ecco quali sono le 12 squadre già qualificate agli ottavi di Champions League 2023/24:

QUALIFICATE AL PRIMO POSTO

Arsenal (Inghilterra)

Bayern (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

QUALIFICATE AL SECONDO POSTO

Lipsia (Germania)

PSV Eindhoven (Olanda)

DA DETERMINARE

Atlético Madrid (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

Inter (Italia)

Lazio (Italia)

Real Sociedad (Spagna)

Ottavi Champions League 2023/24: data, luogo e orario dei sorteggi

Una volta determinato il tabellone definitivo delle 16 squadre che avranno avuto accesso agli ottavi di finale e la rispettiva divisione tra primo e secondo posto, queste saranno protagoniste degli accoppiamenti del prossimo turno.

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2023/24 andrà in scena il prossimo 18 dicembre 2023 a Nyon, come di consueto nella sede dell’Uefa in Svizzera. Da definire ancora l’orario, anche se presumibilmente verrà effettuato nella mattinata del lunedì.

Champions League 2023/24: il regolamento degli ottavi

Per quanto riguarda il regolamento degli ottavi di finale di Champions League 2023/24, come ogni anno vi saranno due vincoli fondamentali: non potranno infatti incontrarsi al prossimo turno squadre che provengono dalla stessa Federazione e formazioni che si sono già scontrate nella fase a gironi.

Le prime qualificate per ogni gruppo, potranno inoltre essere accoppiate esclusivamente con le seconde classificate provenienti dagli altri e da diverse federazioni, rispettando dunque i principi di cui sopra. Dai quarti di finale in avanti, invece, ogni vincolo cadrà e tutte le squadre in gioco potranno incontrarsi a seconda dell’esito dei sorteggi.

Champions League 2023/24: dove vedere i sorteggi degli ottavi

Per quanto riguarda la possibilità di seguire in diretta i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League 2023/24, saranno a disposizione degli utenti diverse piattaforme sia tv che streaming.

Gli accoppiamenti da Nyon verranno trasmessi sia in chiaro su Canale 20 e Uefa.com, che tramite abbonamento sulle seguenti tv e piattaforme: Prime Video, Mediaset Infinity, Sky e Now.