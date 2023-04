La speculazione sul possibile ritorno di Conte all’Inter è inevitabile, ma è difficile pensare che le due operazioni possano avere un qualche collegamento. Il tecnico salentino è nella lista degli allenatori in lizza per la prossima stagione, ma ci sono molti ostacoli per un suo eventuale ritorno. A partire dal percorso in Champions League di Inzaghi, che potrebbe garantirgli ancora un futuro sulla panchina nerazzurra.

Al momento attuale, l’unica certezza è che l’Inter ha inserito nel suo staff un professionista di alto livello, mettendo le basi per una rivoluzione importante nella prossima stagione. Difatti, oltre all’arrivo di Spinelli, quest’estate segnerà molto probabilmente anche l’addio di Handanovic.