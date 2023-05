Inter, UFFICIALE: nuova collaborazione in Cina

In attesa di novità sul fronte main sponsor, l’Inter è molto attiva alla ricerca di nuove partnership e il mercato sembra essere tornato a muoversi anche in Cina dove la società nerazzurra ha avviato una nuova collaborazione.

In particolare il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con il marchio di porcellane Chen’s Ding Kiln, uno dei forni di porcellana bianca più rappresentativi dell’antica Cina. Un prodotto d’eccellenza con una tradizione di oltre 1300 anni. Il primo prodotto ufficiale di questa partnership sarà la “Bottiglia della Gioventù” in porcellana Ding con un’edizione speciale commemorativa del derby di Champions League rilasciata in soli 30 pezzi.