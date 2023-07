Era nell’aria, ora di fatto lo possiamo considerare ufficiale. La partnership tra Inter e Paramount+ annunciata in occasione delle ultime due sfide della stagione appena conclusa porterà il marchio americano sulle maglie nerazzurre anche nella stagione 2023/2024, ma in una nuova veste. In attesa del main sponsor che verrà comunicato a breve e occuperà la parte frontale della maglia, la società nerazzurra nella sezione relativa ai partner sul sito ufficiale segnala proprio Paramount+ come “official jersey back partner”, ovvero il retrosponsor presente sulla parte posteriore della maglia da gara sotto ai numeri dei calciatori. Sostituirà dunque Lenovo.