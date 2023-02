Accadde Oggi – 14 febbraio 2010, Napoli-Inter 0-0 e lo scontro De Laurentiis-Mourinho

L'Inter si avvicina alla sfida di Champions contro il Chelsea, in un momento delicato, visto che ha già pareggiato contro il Parma e la Roma si è portata a 7 lunghezze. Assenti Balotelli ed Eto'o, in avanti c’è il tridente Sneijder Pandev Milito.

Nella ripresa l’equilibrio rischia di spezzarsi con un altro palo colpito da Quagliarella che sfrutta una bella sponda di testa di Denis e colpisce il palo con Julio Cesar battuto. Milito si danna l'anima per aiutare la squadra, ma non riesce ad incidere.

Al termine del match, il presidente del Napoli, De Laurentiis, per complimentarsi con il suo tecnico afferma: "Non cambierei mai Mazzarri con Mourinho. E non porterei mai al Napoli il portoghese".

La replica dello Special One arriva puntuale: "Forse oggi abbiamo pagato per quel signore piccolino che parla tutti i giorni in tv. Mi hanno riferito che ha parlato di me. Lui parla tanto tanto tanto, che sembra che il calcio in Italia sia Hollywood, ma è calcio, parla e alla fine oggi è stato beneficiato".