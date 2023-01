Accadde Oggi – 25 Gennaio 1998: applausi a Empoli, Recoba segna da 40 metri

La stupenda terza rete per il Chino nella sua prima stagione in nerazzurro

45 minuti e 3 gol, tutti bellissimi: lo score del girone di andata della prima stagione all'Inter di Alvaro Recoba è una cosa da stropicciarsi gli occhi non solo per quel che dicono i numeri ma anche e soprattutto per la bellezza dei gesti tecnici mostrati dal suo mancino.