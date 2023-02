CHE FINE HA FATTO – Kily Gonzalez, il pupillo che Cuper ha portato con sé all’Inter

Nuovo appuntamento con la rubrica di Passione Inter sulle meteore nerazzurre

Redazione Passione Inter

"Che fine ha fatto" è la rubrica settimanale di Passione Inter che tratterà i vari giocatori transitati in nerazzurro che sono poi finiti nel dimenticatoio, raccontando come è proseguita la loro carriera una volta andati via dall’Inter. Oggi è il turno di Kily Gonzalez, l'ala sinistra che Cuper ha portato con sé all'Inter dopo averlo allenato al Valencia.

L'ARRIVO - Era l'estate del 2003, quando Hector Cuper ordinò alla dirigenza nerazzurra di prelevare l'argentino dal Valencia, che approda così all'Inter dopo 7 anni vissuti in terra iberica, firmando un triennale con opzione per il quarto anno. Dopo un brutto inizio di stagione da parte dei nerazzurri, il presidente Massimo Moratti decide di esonerare Cuper dopo neanche due mesi di campionato, e al suo posto arriva Zaccheroni. Kily riesce comunque a guadagnarsi un posto nell'11 titolare anche con il nuovo tecnico, e disputa una discreta stagione, anche se non riesce a trovare la via della rete.

MANCINI - I due anni successivi però le cose cambiano con l'arrivo di Roberto Mancini, e l'argentino, complici anche diversi problemi fisici, faticherà a trovare spazio, ma riuscirà comunque ad aggiungere al suo palmares uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, prima di lasciare l'Inter nell'estate del 2006.

DOPO L'INTER - Dopo l'esperienza in nerazzurro per Kily è il momento di ritornare in patria, dove tutto era cominciato, al Rosario Central. In Argentina ritrova subito la sua dimensione, e disputa tre stagioni ad alto livello totalizzando 76 partite e 10 gol. Nel 2010 passa in prestito al San Lorenzo per un anno, e dopo essere tornato al Rosario nel 2011, disputa un'ultima stagione prima di ritirarsi dal calcio giocato. Dopo 3 anni dal suo ritiro si ipotizzò un suo ritorno nel mondo del calcio, tra le fila del Crucero Del Norte, squadra che milita in seconda divisione argentina, ma Kily rifiutò la proposta.

CHE FINE HA FATTO - Terminata la carriera da giocatore, per Kily Gonzalez è iniziata quella da allenatore. Dal 2020 al 2022 è stato il tecnico proprio del Rosario Central, la squadra nella quale ha mosso i primi passi da giocatore.