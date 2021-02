Titan – Jiangsu ceduto per un centesimo? Suning le prova tutte per evitare lo scioglimento

Il Jiangsu FC, così come l’Inter, è in attesa di conoscere il suo futuro societario. In questi giorni è rimbalzata la voce di una possibile cessione da parte del colosso cinese, a capo anche del club nerazzurro.

Come riportato da Titan, la famiglia Zhang ora starebbe valutando anche la pista della vendita simbolica: il club potrebbe essere ceduto anche per la somma, appunto “simbolica”, di un centesimo a patto che, chi acquista il Jiangsu, si faccia carico del debito societario di circa 63 milioni di euro.

La maggior parte del debito riguarda gli stipendi non pagati ai giocatori. Questo per scongiurare l’ipotesi più drastica, ovvero quella che porterebbe allo scioglimento del club.

