Supercoppa, ecco quanto INCASSA l’Inter se batte il Napoli

La Supercoppa Italiana attualmente in corso in Arabia Saudita, si sa da mesi, sarà la più ricca di sempre. Il montepremi destinato alle squadre partecipanti, infatti, è particolarmente consistente. Lazio e Fiorentina, che hanno disputato la semifinale e sono state eliminate, hanno ricevuto 1,6 milioni di euro a testa. Quanto incassano, invece, le finaliste?

Ebbene, l’Inter si è già garantita un minimo di 5 milioni di euro, che spettano alla squadra che perderà la partita di domani a Riyad. In caso di vittoria, invece, il club nerazzurro incasserebbe ben 8 milioni di euro. Parliamo, per rendere l’idea, di una cifra vicina a quella che Marotta e Ausilio hanno investito per l’acquisto di Tajon Buchanan all’inizio del calciomercato di gennaio.