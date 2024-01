TEGOLA Skriniar: rischio stagione FINITA con il PSG

Inizia molto male il 2024 di Milan Skriniar. Infatti, la stagione dell’ex difensore dell’Inter, ora in forza al Paris Saint-Germain, rischia di essere già finita per un infortunio alla caviglia rimediato durante la sfida contro il Tolosa di ieri.

Come riportato dal giornalista Fabrice Hawkins, Skriniar rischia di doversi sottoporre a un’operazione, costringendo Luis Enrique a dover rinunciare a lui per diversi mesi. Una brutta tegola per lo slovacco e per il PSG, a quasi un anno dal mancato rinnovo di contratto con l’Inter.