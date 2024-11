Terremoto in casa Arsenal: “Ha deciso di andarsene”

A due giorni dalla sfida con l’Inter in Champions League, in casa Arsenal c’è da registrare una notizia che sicuramente impatta sul futuro prossimo dei Gunners, da anni competitivi in Premier League sotto la guida di Mikel Arteta.

Secondo il Daily Mail, infatti, il direttore sportivo Edu ha deciso di lasciare il club londinese. Considerato uno dei migliori dirigenti di tutto il panorama inglese, il brasiliano (fra l’altro ex giocatore dell’Arsenal dal 2001 al 2005) era nella società dal 9 luglio 2019, inizialmente come direttore tecnico e poi come direttore sportivo dal 2022.

Considerato un uomo chiave nella rinascita dell’Arsenal con Mikel Arteta, scegliendolo in prima persona come nuovo allenatore a fine 2019. Come fa notare il Mirror, Edu ha portato all’Emirates Stadium giocatori come Martin Odegaard, Declan Rice e Riccardo Calafiori, oltre a negoziare con successo le cessioni di Pierre-Emerick Aubameyang e Aaron Ramsdale.

In Inghilterra affermano che si tratta di una decisione dello stesso Edu, ma non si conoscono ancora i motivi della scelta. Domani in conferenza stampa a San Siro verranno sicuramente chieste delucidazioni in merito ad Arteta.