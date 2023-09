Theo Hernandez recuperato, un solo dubbio per Pioli

Negli ultimi giorni sembrava ci fosse stata un’epidemia nel ritiro francese. Solo i milanisti hanno avuto problemi e non si sono allenati regolarmente, allarmando i propri tifosi. Giroud era uscito prima per una botta, Theo Hernandez e Maignan avevano saltato degli allenamenti. Come riporta Sky Sport, nessuno di questi è in dubbio per il Derby di Milano. L’attaccante, rientrato prima dalla sosta, sta già recuperando a Milanello, dove sono fiduciosi riguardo la sua titolarità. Stessa cosa per Maignan e Theo Hernandez.

Il terzino ha avuto un doppio turno di riposo, per la lieve botta subita nella gara contro l’Irlanda. Partirà regolarmente con la squadra per la Germania, dove la Francia giocherà un’amichevole. Theo Hernandez non sarà però della partita e rientrerà pronto per il Derby. L’unico giocatore a rischio per Stefano Pioli è Pierre Kalulu. Il francese ha subito un infortunio muscolare e stava effettuando delle terapie per recuperare. Rimane però pessimismo sulla disponibilità per il Derby, lui che lo avrebbe giocato per sostituire lo squalificato Tomori. Nel caso sarà Kjaer a prendere il suo posto.