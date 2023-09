Asllani: “Il mio sogno era restare all’Inter, Derby? Sono fiducioso”

Kristjan Asllani è uno dei tanti nerazzurri impegnati in questa sosta Nazionali. Il centrocampista dell’Inter ha parlato, dopo la gara con la sua Albania, riguardo la sua volontà di rimanere a Milano ai microfoni di Klan TV: “Penso lo abbiate letto dai media italiani, si, c’era la possibilità di andare via in prestito. Dopo aver parlato con la società sono rimasto all’Inter, che è il mio grande sogno”.

Idee chiare per il classe 2002 che ha poi continuato: “Ora ho Calhanoglu davanti e questo mi aiuta parecchio. Il Derby? Sarà una bella partita, il Milan è una squadra con tantissima qualità. Siamo forti, sono fiducioso che faremo bene e che daremo il massimo”.