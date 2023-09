Una delle settimane più calde dell’anno è iniziata, ma Simone Inzaghi deve ancora fare i conti con gli impegni delle nazionali. Soprattutto per quanto riguarda i sudamericani. Il tecnico dell’Inter, infatti, potrà riabbracciare i Lautaro Martinez, Sanchez e Cuadrado solo giovedì, a meno di 48 ore dal Derby con il Milan.

La maggiore attenzione è rivolta al colombiano, che ha accusato un problema alla gamba destra contro il Venezuela. Tuttavia, come riferito da Sky Sport, il problema dell’esterno non è così grave (solo una leggera infiammazione) da anticipare il suo rientro a Milano. L’Inter, tuttavia, spera che Cuadrado venga risparmiato per la sfida contro il Cile. Trattamento di riguardo che i nerazzurri si augurano possa essere utilizzato anche con Lautaro Martinez e Sanchez.