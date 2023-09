Van der Vaart benedice Dumfries: “E’ il miglior giocatore olandese”

Rafael van der Vaart, ex centrocampista anche del Real Madrid, si è espresso in modo entusiasta in merito alle ultime prestazioni di Denzel Dumfries con la maglia dell’Olanda. Ai microfoni di NOS, emittente radiotelevisivo dei Paesi Bassi, ha usato queste parole per commentare lo stato di forma dell’esterno dell’Inter, raccolte dal giornalista Fabrizio Biasin:

“Dumfries è la nostra grande stella. È davvero il nostro miglior giocatore in questo momento”.

In effetti, Dumfries è stato il migliore in campo degli Oranje nelle gare contro Grecia e Irlanda, mettendo a segno due assist nella prima gara e uno nella seconda, con anche un rigore procurato. L’Inter, ovviamente, spera possa ripetersi anche nel Derby di sabato.