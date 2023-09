Denzel Dumfries è stato uno dei grandi protagonisti nella vittoria in rimonta dell’Olanda di ieri sera. L’esterno dell’Inter, infatti, ha dato un contributo fondamentale, nonostante non sia andato in gol, ed è entrato nella storia della sua Nazionale.

Infatti, il rigore guadagnato in occasione del pareggio degli Oranje, gli ha permesso di divenire il calciatore dell’Olanda ad aver conquistato il maggior numero di massime punizioni in questo secolo, al pari di Robben. Entrambi sono ora a quota 3.

Un momento importante, che Dumfries ha festeggiato servendo l’assist vittoria a Weghorst per il 2-1 finale. L’esterno dell’Inter sembra essere in un ottimo momento di forma ed era già stato protagonista nella vittoria ai danni della Grecia. Ottimi segnali in vista del Derby di sabato.