Trevisani sul KO con il PSG: “L’Inter non doveva essere lì”

Le polemiche attorno all’addio di Simone Inzaghi hanno gettato nuove ombre sulla sconfitta dell’Inter in finale di Champions League, contro il Paris Saint-Germain. Sul tema è intervenuto anche Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio, ridimensionando la portata del ko subito dai nerazzurri.

Queste le sue parole:

“Si è parlato tipo della Juventus post-Cardiff: ‘si sono picchiati nello spogliatoio per questo l’Inter ha perso 5-0 o perché Inzaghi andava in Arabia’. Hanno perso 5-0 perché il PSG cappotta tutti. Chi voleva criticare Inzaghi ha parlato della fase difensiva, ma Simeone, il più grande difensivista del mondo, poteva prendere 10 gol senza Dembélé. Non si può giocare contro il PSG. Poi tra 2 mesi troveranno le contromisure, ma oggi chiunque ci perde e male. A Monaco non è successo niente: una società più forte dell’Inter, una squadra più forte ha vinto. Poi va resa più commestibile, ma l’Inter ha perso contro le due squadre più forti del mondo in quel momento in finale. Qual è l’errore? Che l’Inter non deve stare lì, non c’entra niente, non è nemmeno la seconda, la terza, quarta o quinta rosa”.