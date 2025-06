Trevisani è sicuro sul prossimo colpo dell’Inter

L’Inter è al lavoro su diversi fronti in chiave mercato, ma uno dei più caldi sembra essere quello che porterà all’arrivo di un nuovo difensore. In cima alla lista dei desideri nerazzurra c’è Giovanni Leoni del Parma, per il quale però andrà battuta una folta concorrenza.

Tra le rivali più accanite sembra esserci il Milan, ma l’Inter starebbe lavorando per fare suo il difensore classe 2006, già allenato da Cristian Chivu nei suoi mesi a Parma. L’operazione non è semplice, vista anche la volontà degli emiliani di trattenere il giocatore.

Secondo Riccardo Trevisani alla fine dovrebbe essere l’Inter a spuntarla nel derby di mercato. Il giornalista ne ha parlato nell’ultima diretta di Cronache di Spogliatoio, rispondendo “Inter” alla domanda su chi sarà ad acquistare Leoni dal Parma.