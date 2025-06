Dove vedere Inter-Urawa Red Diamonds: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Inter-Urawa Red Diamonds, fase a gironi Mondiale per Club

Il Mondiale per Club dell’Inter è pronto a entrare nel vivo. Dopo il pareggio deludente della prima giornata del girone E, la formazione allenata da Cristian Chivu è ora chiamata obbligatoriamente alla prima vittoria.

Inter-Urawa Red Diamonds, seconda gara inaugurale della fase a gironi per i nerazzurri, sarà subito cruciale per il destino dei nerazzurri nella competizione. La gara è in programma in programma sabato 21 giugno alle ore 12:00 (orario locale, in Italia saranno le 21:00) al Lumen Field di Seattle..

Inter-Urawa Red Diamonds, dove vederla: Dazn o Mediaset?

Inter-Urawa Red Diamonds verrà trasmessa in Italia sabato 21 giugno alle ore 21 in diretta tv su DAZN e in modalità gratuita per tutti gli utenti. Sarà dunque sufficiente registrarsi con un’email e, a quel punto, guadare il match senza costi aggiuntivi o abbonamento.

Il match della fase a gironi del Mondiale per Club sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

La partita sarà visibile anche in chiaro su Mediaset e nello specifico su Canale 5 per tutti i tifosi. Si potrà seguire la gara anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Urawa Red Diamonds in diretta insieme a voi!