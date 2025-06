Probabili formazioni Inter-Urawa: ECCO Pio Esposito

Dopo un pareggio che ha comprensibilmente lasciato dell’amaro in bocca contro il Monterrey, l’Inter è subito tornata in campo per preparare il match di sabato sera delle 21.00 (orario italiano) contro l’Urawa Red (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-URAWA). La formazione giapponese è invece ancora ferma a zero punti dopo l’esordio con sconfitta per 3-1 contro il River Plate.

Cristian Chivu, che nell’incontro con i messicani ha mostrato per qualche minuto anche un inedito 3-4-2-1, dovrebbe ripartire dal 3-5-2 e senza troppo scossoni per quanto riguarda la formazione titolare. Dopo l’ottimo impatto Luis Henrique potrebbe partire dal primo minuto, mentre in attacco è ballottaggio apertissimo tra i fratelli Esposito dopo il recupero di Pio dall’infortunio.

In dubbio sino all’ultimo, invece, gli affaticati Dumfries e Thuram, mentre Frattesi e Zielinski dovrebbero recuperare per la panchina dopo essere rimasti fuori dai convocati per infortunio al debutto contro il Monterrey.

Queste le probabili formazioni di Inter-Urawa Red: