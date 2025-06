Inter-Urawa, formazioni UFFICIALI: Chivu cambia modulo

Tutto pronto al Lumen Field di Seattle, per Inter-Urawa Red Diamonds, gara valida per la 2a giornata del Mondiale per Club 2025, con i nerazzurri obbligati a vincere per continuare a sperare nella qualificazione. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma sabato 21 maggio alle 21.00.

Chivu deve fare i conti con 6 assenze e mischia un po’ le carte rispetto alla sfida con il Monterrey. Il tecnico cambia anche il modulo, scegliendo il doppio trequartista: Zalewski ed Esposito agiranno alle spalle di Lautaro. Prima da titolare per Luis Henrique.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Urawa Redi Diamonds, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.