La cronaca in diretta di Inter-Urawa: segui la partita live

Il 21 giugno 2025 è in programma Inter-Urawa Red Diamonds, gara valida per la 2a giornata del girone E del Mondiale per Club. Al Lumen Field, i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per non complicare il discorso qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Urawa Red Diamonds. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Inter-Urawa Red Diamonds: segui 2a giornata girone Mondiale per Club

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

Le formazioni ufficiali di Inter-Urawa Red Diamonds

NTER (3-4-2-1): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 21 Asllani, 32 Dimarco; 70 S. Esposito, 59 Zalewski; 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 94 F. Esposito, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): 1 Nishikawa; 4 Ishihara, 3 Danilo Boza, 5 Høibråten, 88 Naganuma; 11 Gustafson, 25 Yasui; 77 Kaneko, 8 Mateus Savio, 13 Watanabe; 24 Matsuo.

A disposizione: 16 Niekawa, 31 Yoshida, 6 Matsumoto, 9 Haraguchi, 10 Nakajima, 12 Thiago Santana, 14 Sekine, 17 Komori, 18 Takahashi, 21 Okubo, 26 Ogiwara, 28 Nemoto, 35 Inoue, 39 Hayakawa, 41 Nitta.

Allenatore: Maciej Skorza.

Diffidati: Asllani, Barella, Lautaro (I); Gustafson, Watanabe (U)

Squalificati: –

Arbitro: Beida (MTN)

Assistenti: Santos (ANG) – Yiembe (KEN)

Quarto ufficiale: Kawana-Waugh (NZL)

VAR: El Fariq (MAR)

AVAR: Soto (VEN)

SVAR: Dankert (GER)