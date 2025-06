Pagelle live Inter-Urawa: voti e giudizi

Dopo il pareggio contro il Monterrey, Inter-Urawa Red Diamonds diventa una gara decisiva per il percorso della squadra di Chivu al Mondiale per Club. I nerazzurri devono vincere nella 2a giornata del girone E, per tenere vive le speranze di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Inter-Urawa Red Diamonds: migliori e peggiori in campo

SOMMER

DARMIAN

DE VRIJ

CARLOS AUGUSTO

LUIS HENRIQUE

BARELLA

ASLLANI

DIMARCO

ESPOSITO

ZALEWSKI

LAUTARO MARTINEZ

CHIVU

Inter-Urawa Red Diamonds, il tabellino

INTER (3-4-2-1): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 21 Asllani, 32 Dimarco; 70 S. Esposito, 59 Zalewski; 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 94 F. Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): 1 Nishikawa; 4 Ishihara, 3 Danilo Boza, 5 Høibråten, 88 Naganuma; 11 Gustafson, 25 Yasui; 77 Kaneko, 8 Mateus Savio, 13 Watanabe; 24 Matsuo. A disposizione: 16 Niekawa, 31 Yoshida, 6 Matsumoto, 9 Haraguchi, 10 Nakajima, 12 Thiago Santana, 14 Sekine, 17 Komori, 18 Takahashi, 21 Okubo, 26 Ogiwara, 28 Nemoto, 35 Inoue, 39 Hayakawa, 41 Nitta. Allenatore: Maciej Skorza.

Arbitro: Beida (MTN)