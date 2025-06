Inter-Urawa, Chivu: “Cambi normali. Vi spiego il modulo”

A pochi minuti da Inter-Urawa Red Diamonds, gara valida per la 2a giornata del girone E del Mondiale per Club, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita che attenderà i nerazzurri al Lumen Field di Seattle.

Inter-Urawa Red Diamonds, le parole di Cristian Chivu

CAMBI – “I cambi? Sono normali visto che si gioca ogni 3 giorni. Qualche cambio bisogna farlo. Il piano che abbiamo per questa partita? Tutti vanno coinvolti e sono all’altezza di questa squadra”.

MODULO – “Modulo? Ho due sotto una punta, ma possiamo avere anche 3 alzando Barella, in base al momento della partita e all’approccio dell’avversario. La scelta è più offensiva, vogliamo avere ampiezza, attacco alla linea e superiorità in mezzo al campo”.

APPROCCIO – “Creiamo tanta densità in mezzo al campo e bisogna riaggredire, per non concedere tempo e spazio. Così non possono metterci in difficoltà con la velocità”.