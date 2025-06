Bonny e Calhanoglu: DOPPIO annuncio di Marotta

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset e DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Urawa Red Diamonds, 2a giornata del giorne E del Mondiale per Club. Il presidente nerazzurro ha commentato anche gli obiettivi di mercato del club.

Inter-Urawa Red Diamonds, le parole di Beppe Marotta

MONDIALE PER CLUB – “Partecipiamo a una manifestazione dove vogliamo essere protagonisti, ma è giusto che il nuovo allenatore faccia sperimentazioni. L’obiettivo è sempre fare bella figura e ottenere il massimo”.

MERCATO – “Vogliamo ben figurare al Mondiale, ma è un po’ anomala, perché arriva a cavallo tra due stagioni. In questo periodo dobbiamo allestire la rosa per la prossima stagione. Stiamo sondando il mercato, ma è una situazione anomala”.

BONNY – “Bonny? Forse non si chiuderà già qui negli Stati Uniti. Il giocatore è nel nostro taccuino, però non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito. Lo faremo con calma. Bisogna vedere la volontà del Parma, ma non nego ci interessi”.

CALHANOGLU – “Calhanoglu si sta comportando da professionista. Non abbiamo nessun riscontro negativo da attribuirgli. Una cosa sono i rumour, ma in questo momento non abbiamo avuto nessuna richiesta ufficiale. Quindi Calhanoglu è un giocatore a tutti gli effetti dell’Inter”.

URAWA – “Partita da vincere, abbiamo fatto un mezzo passo falso nella prima partita. Dobbiamo ottenere i 3 punti per avere la prospettiva di seguire in questo torneo. Ne siamo consapevoli noi, i giocatori e l’allenatore”.

CAMBI – “Credo che un allenatore moderno come Chivu si deve adattare alle caratteristiche dei calciatori e lo sta facendo. Poi chiaro che sta sperimentando anche calciatori che sono con noi da poco, normale che sia così. Io credo molto nella duttilità dei calciatori e nella mentalità aperta dell’allenatore”.

CALHANOGLU – “Calhanoglu? Noi siamo costantemente con lui, siamo insieme. Non registro assolutamente alcun malessere da parte sua, purtroppo adesso è infortunato. Dal punto di vista professionale in questi giorni ha mostrato grande rispetto, non abbiamo nulla da rimproverare. I rumors sono tipici del calciomercato e sono ingranditi dal fatto che c’è questa competizione ufficiale attorno alla quale ruotano alcune considerazioni capziose. Fa parte del progetto tecnico, salvo che poi il giocatore venga e manifesti la volontà di andare via, ma sino a questo momento non si è verificato”.