Forfait in extremis per l’Inter: KO un titolare di Chivu

Torna in campo l’Inter al Mondiale per Club, con i nerazzurri che sfidano i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Cristian Chivu ha cambiato modulo per questa 2a giornata del girone E, ma è stato costretto anche a una scelta obbligata a causa di un’indisponibilità dell’ultimo minuto.

Benjamin Pavard, infatti, non sarà nemmeno in panchina a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia, che ha condizionato tutta l’ultima parte della stagione del francese. Per questo motivo, Chivu e lo staff medico hanno preferito non rischiarlo.