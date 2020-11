Tumbakovic, CT della Serbia: “Infastidito dalle voci, Kolarov è un ragazzo eccezionale”

Ljubisa Tumbakovic, commissario tecnico della Serbia, ha voluto gettare acqua sul fuoco dopo il caos venutosi a creare a causa del mancato ingresso in campo di Aleksandar Kolarov contro la Scozia, gara che ha premiato ai rigori gli scozzesi per la qualificazione ad Euro 2020(+1).

Ecco, dunque, le sue parole durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Russia: “Sono particolarmente infastidito dalle cose false dette dai media. Conoscendo Kolarov, se avesse avuto la minima possibilità di giocare, l’avrebbe fatto. Non c’è alcun problema qui. È un membro della Nazionale da 15 anni e lo abbiamo messo in una situazione in cui ha bisogno di essere giustificato: sono assolutamente dalla sua parte. Il rifiuto di entrare per i rigori? Aleksandar è un ragazzo eccezionale, una grande persona. Non era in squadra quel giorno ed è logico che non volesse tirare. E pensare che avesse sbagliato il suo rigore potrebbe non essere corretto“.

