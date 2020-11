Polonia-Olanda, de Vrij verso una nuova maglia da titolare: de Boer punta su di lui

Stefan de Vrij è mancato per diverso tempo dalla lista dei convocati per la Nazionale olandese. Ora, con Frank de Boer, il difensore dell’Inter sembra apparentemente inamovibile. Anche per la gara contro la Polonia, infatti, l’ex Lazio dovrebbe partire nell’undici titolare.

Vuoi per gli infortuni che hanno colpito Matthijs de Ligt e Virgil van Dijk, vuoi per la stima che l’ex tecnico nerazzurro prova nei suoi confronti, de Vrij sta progressivamente scalando le gerarchie nella retroguardia dell’Olanda. Ecco, dunque, la probabile formazione, secondo TuttoMercatoWeb, con cui scenderanno in campo gli Oranje contro la Polonia:

OLANDA (4-3-3): Krul; Dumfries, de Vrij, Blind, Wijndal; Van de Beek, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Berghuis, Malen, Depay.

