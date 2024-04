Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha presentato in conferenza stampa la gara in programma domani sera contro l’Inter al Bluenergy Stadium (ore 20:45), soffermandosi anche sul momento vissuto dai nerazzurri di Simone Inzaghi.

“Se sono un giocatore dell’Udinese e sento il mio allenatore dire che andremo a vincere contro l’Inter, lo sa che è poco credibile. La vittoria contro l’Inter può nascere solo nel momento in cui si parte con l’atteggiamento di una squadra che lotta per salvarsi e che poi riesce a stupire. L’Inter ha rallentato? Alla luce del distacco con la seconda in classifica, penso che la Champions fosse un po’ il loro sogno, quindi ci sta un contraccolpo. Già contro l’Empoli però ho visto una squadra con l’atteggiamento giusto e che vuole vincere lo scudetto nel derby con il Milan“.