UFFICIALE – Dzeko, Satriano e Cordaz positivi: il comunicato dell’Inter

Il comunicato ufficiale del club nerazzurro dopo i tamponi di ieri

Il gruppo squadra dell'Inter, come sappiamo, si è sottoposta ieri al test del tampone molecolare per poter avere più certezze nella ripresa degli allenamenti. Dzeko, a causa di un raffreddore, era stato mandato a casa in via precauzionale. E infatti è stato trovato positivo al Covid-19, così come Alex Cordaz e Martin Satriano.