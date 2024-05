UFFICIALE – Niente Europei per Acerbi: al suo posto Gatti

Niente Europei in Germania per Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter, preconvocato da Spalletti negli scorsi giorni, non parteciperà al raduno di Coverciano di domani a causa dei postumi della pubalgia e che lo avevano fermato anche nelle ultime settimane in nerazzurro.

La notizia, comunicata dalla FIGC, è un fulmine a ciel sereno per il commissario tecnico, che sembrava puntare molto sul “blocco Inter” in difesa. Al suo posto è stato preallerato il difensore della Juventus, Federico Gatti.