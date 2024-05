Dati UFFICIALI: quanto incassa l’Inter da Serie A e Champions

Nei dati diffusi ai propri investitori nella conferenza di questo pomeriggio, l’Inter ha comunicato i risultati dei primi nove mesi di questa stagione, dal 1° luglio 2023 al 31 marzo 2024. Oltre alla netta crescita dei ricavi dagli sponsor rispetto alla scorsa annata, il club nerazzurro ha svelato anche quelli relativi alle ultime competizioni cui ha partecipato.

Avendo vinto lo Scudetto della Serie A 2023/2024, l’Inter ha confermato di aspettarsi circa 100 milioni di euro complessivi dall’ultimo campionato. A questa quota, inoltre, andranno aggiunti altri 2 milioni di euro derivanti dalla partecipazione in Coppa Italia (eliminazione agli ottavi di finale) e soprattutto dalla vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita lo scorso gennaio.

Per quanto riguarda il prossimo triennio, è previsto un calo degli introiti dei diritti televisivi del campionato italiano. Questo perché i diritti nazionali sono stati assegnati a Dazn e Sky lo scorso ottobre per una cifra inferiore rispetto all’ultimo ciclo: da 927 milioni a 900, per un calo del 2,9%.

Per quanto riguarda il capitolo Uefa, che dalla prossima stagione verrà arricchito anche dai premi legati alla partecipazione ufficiale dell’Inter al Mondiale per Club organizzato dalla Fifa, ecco i dati diffusi dal club nerazzurro.

Per il percorso che ha portato l’Inter a pochissimi centimetri dai quarti di finale a causa dell’eliminazione agli ottavi contro l’Atletico Madrid, il club si aspetta un’entrata complessiva dall’ultima Champions League 2023/24 da 65 milioni di euro. La società ha confermato inoltre di essere in linea con i requisiti finanziari fissati dal Settlement Agreement con l’Uefa al prossimo 30 giugno 2024.

L’Inter ha poi annunciato che dal prossimo triennio, grazie alla nuova formula della Champions League con più squadre e più partite, i ricavi per i club aumenteranno di circa il 30%.

Si attestano sui 9 milioni di euro, in linea con i dati della passata stagione, i ricavi derivanti dalla distribuzione di Inter TV e dalla concessione dei diritti sui contenuti d’archivio del club nerazzurro si a livello nazionale che internazionale.