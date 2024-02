UFFICIALE – Maxi squalifica per doping a Pogba

Stangata pesante per la Juventus e per Paul Pogba. Infatti, è arrivata la sentenza definitiva in merito al caso doping che riguarda il centrocampista francese. La decisione presta è molto pesante: 4 anni di squalifica.

Accolta, dunque, la richiesta della procura antidoping, che mette di fatto la parola fine sull’esperienza di Pogba alla Juventus e che costringerà il giocatore anche a profonde riflessioni sulla sua carriera. La pena è stata così ampia, anche in virtù della scelta dei legali del francese di rifiutare il patteggiamento, che avrebbe potuto dimezzarne la durata.