Verona-Inter, i convocati di Inzaghi: Correa subito in panchina!

Il Tucu sarà subito a disposizione per l'anticipo di questa sera al Bentegodi

Con un solo allenamento insieme ai nuovi compagni, Simone Inzaghi ha subito dato piena fiducia a Joaquin Correa convocandolo ufficialmente per l'impegno di questa sera al Bentegodi tra Verona e Inter. Il nuovo acquisto nerazzurro, annunciato dal club nella giornata di ieri, partirà presumibilmente dalla panchina, dal momento che in avanti - stando alle ultimissime sulle probabili formazioni - per la prima volta in assoluto Lautaro Martinez farà coppia con Edin Dzeko. Dopo l'esordio vincente in campionato contro il Genoa, gli uomini di Inzaghi vogliono chiudere a punteggio pieno questo inizio di stagione prima di lasciare il passo alla sosta di settembre.