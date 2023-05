Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al termine della strepitosa vittoria dell’Inter sull’Hellas Verona.

Queste le sue parole:

PARTITA – “Siamo in un buon momento, stiamo giocando bene e concretizzando. Abbiamo recuperato uomini importanti e ora stanno arrivando i risultati. Sono contento ma dobbiamo continuare, tra 72 ore saremo già a Roma quindi dobbiamo organizzare una grande gara. Stasera i ragazzi sono stati bravissimi fin da subito contro una squadra che nel 2023 in casa aveva perso solo con la Fiorentina”.

QUARTO POSTO – “Abbiamo l’obbligo di arrivare nelle prime 4. Sappiamo che il nostro calendario non è semplicissimo però si vede che le insidie sono sempre dietro l’angolo. Avremo un finale di stagione intenso con partite difficilissime, però con questo spirito e questa organizzazione siamo contenti”.

ROTAZIONI – “Perché Acerbi sempre in campo? Conosco Francesco da tantissimo tempo, è un ragazzo che sa mantenere un’altissima concentrazione e per più partite. Poi domenica aveva commesso un errore, quindi stasera ho preferito far giocare lui. Però anche Bastoni dà grandissima affidabilità. Ho obbligo e dovere di fare delle rotazioni, poi vedendo come si allenano tutti è anche giusto così. Da aprile in poi siamo stati bravi a vincere partite che non erano scontate, penso alle partite in Champions o alla semifinale di Coppa Italia contro la Juve. Ora veniamo da 3 vittorie in campionato ma non dobbiamo fermarci”.

MIGLIORAMENTI – “La cosa principale che è cambiata è finalizzare le azioni e fare gol. Voi avete visto tante partite e siete esperti non mi sembra che nelle partite contro Fiorentina e Salernitana fosse stata un’Inter diversa. Solo che oggi abbiamo fatto tanti gol, un punto in quelle due partite era qualcosa di non meritato. Stasera il primo gol ci ha avvantaggiato però la squadra aveva approcciato nel migliore dei modi”.

MESE DECISIVO – “Avevamo la speranza di arrivare fin qui, chiaramente non la certezza. Però ho dei grandissimi professionisti con me che mi aiutano nel preparare le partite. Ora dobbiamo pensare una gara alla volta”.