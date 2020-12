Verona-Inter, Lautaro (Sky): “Abbiamo dimostrato di essere squadra. Scudetto? E’ un obiettivo, ma dobbiamo meritarlo”

Dopo un primo tempo piuttosto fiacco sul piano delle emozioni, una grande Inter è riuscita ad impadronirsi del gioco al Bentegodi dominando ampiamente nel corso della ripresa sul Verona di Juric. Nonostante la papera di Samir Handanovic che aveva consentito ad Ilic di rispondere alla rete di Lautaro Martinez, la formazione di Antonio Conte non si è scoraggiata e ha intensificato il pressing in avanti, meritando il nuovo vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Milan Skriniar che ha incrociato senza lasciar scampo a Silvestri. Della personalità mostrata dalla squadra in quest’ultimo match del 2020, ha parlato lo stesso Lautaro Martinez nel post-partita ai microfoni di Sky Sport

Le dichiarazioni del centravanti argentino: “Abbiamo affrontato una squadra tosta, dura. E siamo contenti, abbiamo corso tanto, non abbiamo mollato niente. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma senza far gol. Nel secondo abbiamo mostrato cattiveria e determinazione, ma soprattutto la parola squadra. Scudetto? Sono arrivato per vincere per questo club, oggi abbiamo questa opportunità. Abbiamo questo obiettivo, ma dobbiamo dimostrare di saper stare in alto. Ci son partite in cui bisogna dare di più, oggi ci siamo riusciti ed abbiamo meritato i tre punti. Lukaku? Dal primo giorno in cui è arrivato abbiamo parlato, lui è un bravo ragazzo fuori e dentro dal campo. Ma l’importante è che l’Inter vinca. Dedica al gol? Per la mia famiglia che è venuta qua per far festa con noi, con la mia fidanzata e la bimba in arrivo”.

