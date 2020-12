Cagliari-Inter, Vidal vuole esserci a tutti i costi: oggi test ad Appiano

Arturo Vidal è un guerriero e farà di tutto per essere convocato in vista della trasferta in programma domani alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Lo ricordiamo: potrai seguire Cagliari-Inter live e in esclusiva su DAZN. Attiva ora.

Come riportato da Tuttosport infatti il centrocampista cileno, ai box per un risentimento ai flessori della coscia destra, oggi farà un test per essere almeno convocato. L’obiettivo di Conte è comunque quello di averlo a disposizione mercoledì nel big match contro il Napoli ma Vidal a Cagliari vuole esserci.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<