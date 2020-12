L’Inter volta pagina e tenta l’assalto allo scudetto. Gol, personalità e mercato: Conte deve riscattarsi

All’Inter è bastato un solo giorno per ricompattarsi e voltare pagina dopo l’eliminazione dall’Europa. La società ha ribadito la totale fiducia in Conte che a sua volta ha invitato i giocatori a dare il massimo in campionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutta la squadra ora è spalle al muro e deve tirare fuori gli attributi per rimediare all’inattesa eliminazione europea. I jolly sono finiti, la delusione è tanta ma adesso la rabbia accumulata dal fischio finale di Inter-Shakhtar va riversata in campo.

La squadra nerazzurra sarà impegnata solo in Italia, Conte potrà preparare ogni sfida senza dover fare conti con la stanchezza fisica o mentale dei suoi. Ma servirà migliorare in tre aspetti principali.

Il primo è quello della fase realizzativa. Il peso dell’attacco non può dipendere sempre da Lukaku. Serve che Lautaro si sblocchi al più presto, che i difensori tornino a fare la differenza da palla inattiva e che i centrocampisti contribuiscano in maniera costante a portare pericoli nell’area avversaria.

Il secondo aspetto è quella della personalità. Ci si aspetta qualcosa di più da alcuni giocatori. E poi toccherà alla società riuscire a trovare l’occasione giusta sul mercato per puntellare una rosa già altamente competitiva. La zona individuata è la mediana, dopo le probabili uscite di Vecino e Nainggolan. Eriksen andrà via solo di fronte a offerte concrete.

