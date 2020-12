E’ Vidal il capopopolo dell’Inter di Conte. Dai social al campo: il “Guerriero” guida l’assalto allo scudetto

E’ stato il primo a pronunciare in maniera chiara e netta la parola scudetto in casa Inter. Lo ha fatto dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar che ha sancito l’eliminazione dall’Europa con un messaggio pubblicato sui social: “Impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo scudetto”.

Arturo Vidal, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non era in campo mercoledì sera ma è a tutti gli effetti il capopopolo perfetto per l’Inter di Conte. Non può essere altrimenti visto il suo palmares: 8 campionati vinti nelle ultime 9 stagioni tra Juve, Bayern e Barcellona.

Conte lo ha voluto fortemente e con la sua grinta e personalità ora dovrà trascinare l’Inter verso lo scudetto. Lui sa come fa ma adesso serve parlare in campo.

