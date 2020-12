CdS – Cagliari-Inter, l’ex Barella ci sarà: la caviglia si è rigonfiata ma non preoccupa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Nicolò Barella sarà regolarmente in campo domani nella sfida in programma contro il suo ex Cagliari. Lo ricordiamo: potrai seguire Cagliari-Inter live e in esclusiva su DAZN. Attiva ora.

Il centrocampista nerazzurro, uscito mercoledì dal campo con la caviglia ancora dolorante e gonfia, ieri si è allenato regolarmente e Conte difficilmente farà a meno di lui. Fin qui le ha giocate tutte, partendo dalla panchina solo con Genoa e Bologna. Se non dovessero emergere complicazioni nella rifinitura di oggi, non mancherà nemmeno nella sua Cagliari.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<