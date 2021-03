Social – Vidal esulta per il goal di Pulgar al Milan

L’Inter, fermata per le positività al Covid-19 in rosa, non è potuta scendere in campo contro il Sassuolo e ha quindi osservato da spettatrice il turno di campionato in corso. Giornata che ha regalato la sconfitta clamorosa della Juventus contro il Benevento e al momento, a seconda frazione in corso, sta portando in dote anche il pareggio del Milan.

I rossoneri, passati in vantaggio con la rete di Ibrahimovic, sono stati raggiungi da Erick Pulgar, connazionale di Vidal, con una rete meravigliosa. Il guerriero di Antonio Conte ha celebrato il golazo del compagno di nazionale sul proprio profilo Instagram:

