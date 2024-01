Il 2024 di André Onana è ricominciato sulla falsariga di un 2023 che, dopo l’addio all’Inter, non gli sta dando grandi soddisfazioni. Sempre nel mirino dei tifosi del Manchester United, il portiere camerunese è finito al centro della critica anche nel suo debutto in Coppa d’Africa con il suo Camerun battuto per 3-1 dal Senegal. L’ex estremo difensore è stato molto criticato sui social per i gol subiti in occasione del 2-1 e del 3-1. Ecco i video dei gol subiti:

Andre Onana ladies and gentlemen, Manchester United number 1 😭🐐 pic.twitter.com/Ks0IbXk8CF — DONA 🎀 (@mikassong) January 19, 2024