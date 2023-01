VIDEO – Skriniar Rifiuta (per ora) il RINNOVO: due ipotesi DRASTICHE per l’Inter

Guarda l'ultimo video sul canale YouTube di Passione Inter e iscriviti se non lo sei già!

Secondo Sky Sport, Milan Skriniar avrebbe rifiutato l'ultima offerta formulata dall'Inter per il rinnovo del contratto. Nonostante la scelta non sia ancora definitiva, il centrale slovacco potrebbe lasciare il club la prossima estate a costo zero. Ripercorriamo le tappe degli ultimi mesi e valutiamo due possibili scenari futuri.