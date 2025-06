Chi vince il Mondiale? Il Supercomputer prevede ogni club

Sono rimaste soltanto 16 squadre ancora in corsa per il Mondiale per Club rispetto alle 32 di partenza. Dopo la fine della fase a gironi, la metà delle società è stata infatti eliminata ed è tornata nei propri paesi di appartenenza. L’Inter invece è riuscita a prendersi il primo posto nel girone E qualificandosi quindi per gli ottavi.

Anche per questa competizione l’algoritmo del Supercomputer di Opta si è messo in moto e ha fatto la sua previsione sulle possibilità che ogni squadra ha di poter vincere il Mondiale per Club esprimendosi in percentuale. La posizione dei nerazzurri di Chivu in questa classifica è davvero ottima e può far piacere ai tifosi.

La squadra favorita per la vittoria finale, secondo le analisi Opta, è il Manchester City che ha il 20,40% di chance di poter alzare il trofeo. Alle sue spalle c’è il PSG (20,36%), poi l’Inter (12,37%), il Bayern Monaco (11,08%), il Chelsea (10,56%) e il Real Madrid (10,30%). Tutte le altre hanno meno del 6% di possibilità di farcela.