Inter, quale nuovo colpo DOPO Bonny? Pista per la trequarti

Dopo le firme di Luis Henrique e Petar Sucic che si stanno già mettendo alla prova negli Stati Uniti durante il Mondiale per Club, l’Inter è molto vicina al suo terzo acquisto estivo. Si tratta di Ange-Yoan Bonny dal Parma, centravanti che i nerazzurri reputano possa completare bene il reparto avanzato.

Ma quale sarà la prossima mossa del club sul fronte del mercato in entrata? Secondo quanto riportato da Maurizio Russo di Calciomercato.it, all’Inter è stato offerto il 25enne nazionale turco Baris Alper Yilmaz. Si tratta di un trequartista di proprietà del Galatasaray e chissà che non possa rientrare nei discorsi relativi a Calhanoglu.

La valutazione che il club turco fa di Yilmaz è di circa 35 milioni di euro, una cifra che sicuramente non è bassa per le casse dell’Inter ma che potrebbe anche lievitare se si scatenasse un’asta visto che sulle tracce del trequartista (ma anche esterno offensivo) turco ci sono anche dei club di Premier League e il Lipsia in Bundesliga.