BOMBA dalla Turchia: la richiesta di Calhanoglu all’Inter

Nelle ultime settimane hanno sempre fatto molto rumore le voci su un possibile addio di Hakan Calhanoglu all’Inter visto che tra ricchissime sirene arabe e un desiderio di tornare in patria, il regista turco è molto ambito e visto che nell’ultima stagione ha avuto parecchi problemi fisici può arrivare davvero un suo addio.

In questi minuti in Turchia il quotidiano Sabah ha rilanciato un’incredibile richiesta del numero 20 dell’Inter alla sua società. Sembra infatti che lo stesso Calhanoglu abbia chiesto al club di facilitare la sua cessione al Galatasaray chiedendo riconoscenza per aver dato il massimo negli ultimi 4 anni e per essere arrivato a zero dal Milan.

Questi rumours emersi dal paese ottomano sono ancora del tutto da confermare perché per il momento non ci sono prese di posizione ufficiali da parte dell’Inter, di Calhanoglu oppure di uno dei suoi agenti. Restano però queste voci che se fossero vere, metterebbero la società nerazzurra in una posizione difficile e con l’addio del turco sempre più probabile.