Inter-Fluminense, chi passa? Il SUPERCOMPUTER non ha dubbi

Il prossimo avversario dell’Inter nel Mondiale per Club sarà il Fluminense che è arrivato secondo (con 5 punti per via di una vittoria e due pareggi) nel girone F alle spalle del Borussia Dortmund mentre i nerazzurri di Cristian Chivu hanno vinto il gruppo E piazzandosi in vetta con 7 punti, frutto di due successi e un pari.

Come di consueto il Supercomputer di Opta ha calcolato tutte le percentuali su chi ha più chance di passare il turno in ognuna delle otto partite di questo primo turno ad eliminazione diretta. I tifosi dell’Inter godono di buonissima fiducia da parte degli algoritmi di Opta e hanno delle ottime speranze.

L’Inter ha infatti ben l’84,35% di possibilità di eliminare il Fluminense e di accedere quindi ai quarti di finale dove incontrerebbe la vincente della sfida tra il Manchester City e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. La formazione brasiliana conserva invece appena un 15,65% di chance di approdare al prossimo turno del Mondiale per Club.