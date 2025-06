Nuovo ACQUISTO per l’Inter: gioca già al Mondiale per Club

Nella breve sessione di mercato straordinaria di inizio giugno l’Inter è stata rapida ad approfittare al meglio di questa finestra per rinforzare la sua rosa. Ha infatti aggiunto all’organico nerazzurro che gioca il Mondiale per Club due pedine preziose come Luis Henrique e Petar Sucic. Per la seconda metà del torneo può arrivare un altro innesto.

Da ormai settimane l’Inter è infatti in trattativa con il Parma per Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante francese piace molto sia agli uomini mercato nerazzurri come Beppe Marotta e Piero Ausilio, che al nuovo tecnico Cristian Chivu che negli scorsi mesi lo ha già allenato nella formazione ducale per la salvezza in Serie A.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter è pronta a chiudere l’acquisto di Bonny dal Parma per 24 milioni di euro. Da lunedì ogni giorno sarà buono per lo svolgimento delle visite mediche e la firma sul contratto. A quel punto, se i nerazzurri voleranno ai quarti del Mondiale, il francese potrà volare negli USA per giocare il torneo.