Infortuni Inter: tanti OUT col Fluminense, Chivu ne ritrova 2

Lunedì sera alle ore 21 l’Inter scenderà in campo per sfidare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club che si sta disputando negli Stati Uniti. Iniziano quindi le partite ad eliminazione diretta in questo torneo dopo che i nerazzurri hanno raccolto due vittore e un pareggio nelle tre gare del girone E.

Il tecnico Cristian Chivu per la sfida da dentro o fuori contro i brasiliani, può recuperare due importanti calciatori che erano fermi per infortunio nelle scorse settimane. Si tratta di Marcus Thuram e Davide Frattesi che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono ormai pronti al pieno recupero fisico e di condizione.

Non mancano però le assenze nel gruppo squadra dell’Inter. Nei giorni scorsi aveva fatto parecchio notizia la scelta del club di far tornare in Italia quattro calciatori molto importanti della rosa nerazzurra. La decisione è però stata presa con logica visto che nessuno di loro avrebbe recuperato in tempo utile per le ultime gare del Mondiale.